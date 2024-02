LATINA (ITALPRESS) – Esplosione e crollo in un’abitazione di due piani a Terracina, in provincia di Latina. Salvate dai Vigili del fuoco tre persone e un cane rimasti sotto le macerie. A causare l’esplosione una probabile fuga di gas. L’area è stata messa in sicurezza. vbo

(fonte video Vigili del fuoco)