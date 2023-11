Esordio positivo per Sinner alle Atp Finals, battuto Tsitsipas - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – Buona la prima per Jannik Sinner nelle Atp Finals, in programma sul duro indoor del Pala Alpitour di Torino. Il tennista azzurro, numero 4 del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking Atp, con un duplice 6-4. Al giocatore di San Candido sono bastati un break per set contro un avversario non al meglio della condizione, alle prese con problemi alla schiena. Di contro Sinner non ha mai perso il servizio, con nove ace all’attivo.

“Ho fatto un’ottima stagione fino a ora. Diciamo che questa prima partita a Torino è andata molto bene e che il supporto di questo pubblico è stato il top. Sto giocando un buon tennis e mi godo anche questo momento”, ha detto Sinner dopo il successo su Tsitsipas. L’azzurro, osannato dal pubblico, ha aggiunto: “Sono riuscito a giocare a un ottimo livello. Avevo studiato bene il mio rivale odierno e tutto è andato al meglio. Sono contento, grazie ancora ai tanti tifosi arrivati qui oggi”.

