Esercito, missione sangue: donazioni in ospedale

“Ci siamo sentiti in dovere, nei confronti della collettività, di accogliere la richiesta di sensibilizzazione alla donazione da parte del Direttore regionale Salute e Welfare, Massimo D’Angelo – sottolinea il colonnello Nazzaro, alla guida del Comando Militare Esercito Umbria – C’è stata una importante partecipazione da parte del personale, che continuerà anche nei prossimi giorni”.

Il Comando è stato accolto dal direttore generale facente funzioni dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis: “Ringrazio i militari per questo gesto di grande generosità e sottolineo come l’impegno di tutti i donatori sia fondamentale per continuare a garantire le scorte di sangue”.