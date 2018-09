Esercito, alzabandiera al Pmal di Terni

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Si è svolta questa mattina alla caserma «Passarelli » di Terni sede del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza di tutte le Autorità militari civili e religiose cittadine. L’iniziativa sottolinea la solida intesa esistente tra le istituzioni militari, civili e religiose nell’ambito cittadino.

Il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni, centro di eccellenza nazionale e punto di riferimento per le Forze Armate per quanto riguarda il materiale d’armamento – individuale e di reparto fino a 120 mm – è l’organo esecutivo dipendente dal Comando Trasporti e Materiali dell’Esercito che provvede a fornire con il proprio personale militare e civile altamente qualificato il supporto logistico sia in Patria che a favore delle unità operative impegnate nelle operazioni “fuori area”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa