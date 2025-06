Esce Om Sai Ram di Sonja Venturi - Tuttoggi.info

“Om Sai Ram”: un progetto musicale internazionale per pace, benessere e unità

“Om Sai Ram” è il nuovo brano di Sonja Venturi, avvocata, life coach e musicista che riunisce artisti da tutto il mondo, tra cui la star di Bollywood Kunal Ganjawalla, Ajnish Rai, SaraLa (astro nascente della musica pop austriaca), Monica Merz, Sergio Vigagni, Velka-Sai (Eleonora Giudizi) e Reda Striskaite (nota cantante jazz lituana).

Questo progetto musicale nasce come un invito universale a riconoscere il divino e il valore sacro in ogni persona, favorendo il rispetto, la cura reciproca e la tutela del pianeta, soprattutto in un’epoca segnata da conflitti e crisi ambientali.

Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali per download e streaming, cresce come un mantra capace di infondere serenità e benessere grazie alla sua energia pura e al messaggio di unità e amore universale che porta con sé.

L’introduzione del brano cita una scrittura sacra della religione Sikh, lo Sri Guru Granth Sahib, evocando il ruolo del Guru come “colui che dissipa il buio dell’ignoranza dal cuore e illumina con la più alta saggezza”, un concetto universale che invita a una profonda consapevolezza interiore.

Il video ufficiale, disponibile sul canale YouTube @sonjaventuri108, è stato girato nelle Dolomiti di Moena (TN), patrimonio mondiale UNESCO, dove la natura incontaminata diventa simbolo di speranza e di rispetto per la vita e il pianeta.

Sonja Venturi, che ha avuto la benedizione di cantare per il Maestro spirituale Sri Sathya Sai Baba nel Suo Ashram Prasanthi Nilayam in India, ha trasformato questo mantra in una canzone coinvolgente e gioiosa, interpretata insieme a un ensemble di artisti di grande rilievo e umanità.

Sri Sathya Sai Baba, il cui centenario dalla nascita sarà celebrato a novembre 2025 in India e nel mondo, ha incarnato valori di amore universale, servizio e unità, espressi nei suoi insegnamenti: “Love All, Serve All,” (Ama tutti, Servi tutti) e “Help Ever Hurt Never” (Aiuta sempre non ferire mai). La sua eredità include istituti scolastici, ospedali e progetti sociali gratuiti che hanno aiutato milioni di persone.

I devoti di Sri Sathya Sai Baba si salutano dicendo “Om Sai Ram”, una pratica che il Maestro stesso ha spiegato così:

“Quando vi incontrate, non urlate hello o bye bye, o altre sciocche chiacchiere. Fate che il momento dell’incontro sia santificato dal ricordo di Dio. Dite Ram Ram, o Om, o Hari Om, o Sai Ram.”

“When you meet each other, do not shout hello or bye-bye, or some silly chatter. Let the moment of meeting be sanctified by the remembrance of God. Say, Ram Ram, or Om, or Hari Om, or Sai Ram.”

— Sathya Sai Speaks, Vol. 10, Ch. 14

Salutarsi con “Om Sai Ram” è quindi un invito a ricordare la presenza del divino in sé e nell’altro. Un concetto che, in forme diverse, è presente in molte culture, come ad esempio il saluto tedesco “Gruess Gott” (saluta Dio).

Il mantra stesso racchiude significati profondi:

Om è il suono primordiale della vibrazione creativa dell’universo.

Sai unisce “Sa” (padre universale) e “Ai” (madre universale).

Ram, abbreviazione di Rama, rappresenta il principio del fuoco che dissolve l’illusione della realtà materiale, portando alla gioia e alla beatitudine derivanti dall’amore.

L’armonia che questo genere musicale – non ancora affermato in Italia – trasmette è fisica oltre che spirituale. “I mantra soprattutto in sanscrito, hanno un grande potere vibrazionale che influisce positivamente sulla mente e produce benessere”, spiega Sonja Venturi. “Il significato portato da ogni sillaba – prosegue – vibra e comunica allo spirito che percepisce un senso di gioia, rilassamento profondo e serenità. Questa vibrazione è percepita anche da chi non comprende il significato delle parole”.

Il progetto musicale è stato realizzato con la collaborazione di un team di musicisti noti: Marco Diana (arrangiamenti e produzione), Lele Melotti (batteria), Paolo Costa (basso), e Massimo Faggioni (mix e mastering).

“Om Sai Ram”, Sonja Venturi vuole offrire un messaggio di pace, unità e benessere globale, sostenendo la costruzione di un futuro più armonioso attraverso l’amore e la consapevolezza.