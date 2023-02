Esce di casa per andare al cimitero e sparisce per ore, ritrovato ferito dalla polizia

La sala operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha diramato la notizia anche alle altre forze dell’ordine ed ha iniziato immediatamente le ricerche dell’anziano, impiegando tutte le pattuglie disponibili. Gli agenti, dopo essersi fatti dare dalla moglie alcune foto dell’anziano, si sono messi alla ricerca dell’uomo ed hanno iniziato la perlustrazione della zona del cimitero ma con esito negativo.

Allora, immaginando che si fosse allontanato a piedi nelle zone limitrofe all’abitazione, hanno iniziato a controllare l’area di Ciconia e quella limitrofa al fiume Paglia. Verso le 16, due poliziotti che a piedi si erano incamminati verso la strada che porta all’area dei “laghetti” hanno notato un anziano che si muoveva a fatica e che corrispondeva alla descrizione dello scomparso. Si sono avvicinati ed hanno accertato che si trattava dell’uomo che stavano cercando; lo hanno trovato in stato confusionale ed esausto per la lunga camminata e per il fatto che ormai erano tante ore che non assumeva né cibo né bevande. Inoltre, a causa di una caduta, si era ferito al volto e perdeva sangue. L’anziano non è stato in grado di fornire spiegazioni sui motivi dell’allontanamento.

A quel punto il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha avvisato la moglie ed il figlio dell’uomo dicendo loro che era stato ritrovato. L’ottantacinquenne è stato accompagnato all’auto che i poliziotti avevano parcheggiato nei pressi del luogo dell’incontro e poi è stato condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Orvieto per le cure del caso.