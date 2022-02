Esce di casa ma è agli arresti domiciliari | Trasferito al carcere di Capanne - Tuttoggi

Servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a verificare il rispetto delle misure alternative di pena come i domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Todi, durante il fine settimana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato principalmente ad accertare il rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure di prevenzione o alternative alla detenzione carceraria, come i domiciliari.

In particolare i militari della Stazione di Todi, nel controllare un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, hanno sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione e per tale violazione è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per evasione.

Al predetto, condannato per altro delitto a scontare una pena di anni due, è stato revocato il beneficio e nella serata di ieri i Carabinieri hanno provveduto a tradurlo presso il carcere di Capanne.