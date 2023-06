Esce dal supermercato senza pagare, se la prende col dipendente e coi poliziotti: arrestato

Il 53enne ucraino era ubriaco

Esce da un esercizio commerciale senza pagare e, dopo una lite col dipendente e con i poliziotti accorsi, viene arrestato.

Il 53enne, di nazionalità ucraina, aveva tentato di allontanarsi senza pagare. Fermato in prossimità delle casse, era poi andato in escandescenza spaventando i clienti del negozio.

Avvicinato dagli agenti, l’uomo, in palese stato di ebbrezza, è stato accompagnato in Questura per una compiuta identificazione. Arrivato negli uffici di polizia, il 53enne – che già durante il tragitto aveva tenuto un comportamento aggressivo e oltraggioso, inveendo contro gli operatori e urinando all’interno dell’auto di servizio – ha continuato con il proprio atteggiamento violento, arrivando persino ad avventarsi contro uno degli operatori, il quale, nella colluttazione, ha riportato delle lesioni al collo.

Contenuto con gli strumenti in dotazione, è stato sottoposto a perquisizione con esito positivo. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile.

Al termine delle attività di rito, il 53enne è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e deferito all’autorità giudiziaria per i reati di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.