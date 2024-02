Escavatore buca tubo del gas, attimi di paura a Modica - Tuttoggi.info

RAGUSA (ITALPRESS) – A Modica, nel Ragusano, mentre venivano eseguiti dei lavori di scavo, con mezzi meccanici movimento terra, la benna di un escavatore ha bucato un tubo del metano nel quale il gas viaggiava a due atmosfere di pressione. Richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco è immediatamente intervenuta la squadra operativa del distaccamento di Modica e una squadra da Ragusa con autobotte per il rifornimento idrico. In attesa dell’intervento del personale della azienda che gestisce la rete di distribuzione a Modica, personale dei Vigili del fuoco per ridurre la contrazione in aria ha irrorato l’area con acqua nebulizzata. L’azienda che gestisce la rete ha dapprima ridotto la pressione e poi con il supporto dei Vigili del fuoco due operai hanno tappato la falla, in attesa di realizzare un bay-pass, per il completo e sicuro ripristino della condotta. Il traffico è stato bloccato dai vigili urbani di Modica e della Polstato nel tratto della statale 115 dalla rotonda sacro cuore alla rotonda Solaria. vbo/gtr

(Fonte video: vigili del fuoco di Ragusa)