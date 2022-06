sat/gsl

La scuola è finita ma non per tutti. Infatti, più di cinquecento mila studenti dovranno affrontare in questi giorni l’esame di terza media e di maturità. Però, a differenza di quanto annunciato in precedenza, la mascherina non sarà più obbligatoria ma solo raccomandata. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni ne ha parlato in questo nuovo servizio.