Errata corrige Federcaccia - precisazione - Tuttoggi.info

Con riferimento al comunicato stampa inviato ieri, sì precisa e si chiede con cortese urgenza la pubblicazione di quanto segue, così da evitare spiacevoli fraintendimenti:



In merito a quanto dichiarato nel precedente comunicato stampa, si precisa che Federcaccia non è d’accordo e non sostiene il prolungamento della caccia al cinghiale in braccata fino al 28 febbraio e ha espresso soddisfazione e ringraziamento a tutta la parte politica che aiuta a risolvere le problematiche riferite alle normative che riguardano la caccia.





