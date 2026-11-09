Errani e Paolini debuttano con una vittoria alle Wta Finals di doppio - Tuttoggi.info

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Errani e Paolini debuttano con una vittoria alle Wta Finals di doppio

ItalPress

Errani e Paolini debuttano con una vittoria alle Wta Finals di doppio

Lun, 09/11/2026 - 09:47

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INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Una vittoria costruita sull’intelligenza, la tenacia, la perfetta coesione. Sara Errani e Jasmine Paolini iniziano le Wta Finals 2026 di doppio battendo in rimonta, per 4-6 6-1 10-8, le numero 2 del tabellone, la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, otto volte campionesse Slam in coppia. E’ la prima vittoria delle azzurre in tre confronti diretti, dopo le due sconfitte di quest’anno in semifinale a Indian Wells e in finale a Miami. “Sulla carta questa era la partita più difficile del girone, però in campo no, perchè comunque sono partite tutte da giocare. Sono una coppia fortissima se giocano insieme, ma anche da separate lo hanno dimostrato. Quindi siamo contenti della vittoria, però bisogna pensare alle prossime avversarie”, ha sottolineato Paolini. “Sapevamo di non aver giocato al meglio, almeno io particolarmente, non mi sono sentita troppo bene nel primo set. Abbiamo solo detto di rimanere lì, concentrate, cariche e aggressive, e siamo riuscite a far girare la partita” ha commentato Errani. Il percorso nel Gruppo 2 di Errani e Paolini, campionesse olimpiche in carica, proseguirà contro le numero 4 del torneo, la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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