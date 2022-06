Eros Ramazzotti, a settembre il nuovo album “Battito infinito” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – A distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, Eros Ramazzotti svela titolo e data d’uscita del nuovo progetto.

Si tratta di “Battito infinito”, il nuovo album disponibile dal 16 settembre, e disponibile in preordine da domani, contemporaneamente all’uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio, del primo singolo AMA.

“Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perchè credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme”, racconta Ramazzotti.

