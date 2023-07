Eroina ed hashish in casa, spacciatore “tradito” dal viavai all'esterno - Tuttoggi.info

Da alcuni giorni i carabinieri si erano accorti di frequenti via vai nei pressi dell’abitazione dell’arrestato. Trovati eroina ed hashish

I Carabinieri di Castel del Piano hanno arrestato un tunisino, classe 1984, domiciliato a Perugia, incensurato, disoccupato e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nello specifico era pronto a vendere eroina ed hashish.

Da alcuni giorni i militari operanti si erano accorti di frequenti via vai nei pressi dell’abitazione dell’arrestato, in particolare di soggetti noti perché assuntori di stupefacente, pertanto hanno proceduto ad eseguire una perquisizione personale e domiciliare rinvenendo 2 involucri in cellophane contenenti complessivamente 8 grammi di hashish, 13 involucri di cellophane contenenti complessivamente 20 grammi di eroina, 2.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e 2 coltelli.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, il 39enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.