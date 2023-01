Eroina e coltello in tasca, uomo espulso da Perugia - Tuttoggi

Il 63enne, cittadino italiano, non è riuscito a fornire una motivazione plausibile per il possesso della sostanza stupefacente

La Polizia di Stato di Perugia ha effettuato un intervento presso il Parco della Pescaia dopo che il personale del 118 aveva segnalato la presenza di un uomo colto da malore a causa dell’assunzione di stupefacenti. Gli agenti hanno identificato l’uomo e lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente eroina e di un coltello.

Il 63enne, cittadino italiano, non è riuscito a fornire una motivazione plausibile per il possesso della sostanza stupefacente e del coltello. Per questo motivo, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.