"Ereditarietà e diagnosi precoce dei più comuni tumori umani": se ne parla il 27 gennaio - Tuttoggi.info

Appuntamento con il professor Mauro Antimi a Città della Pieve

“Ereditarietà e diagnosi precoce dei più comuni tumori umani”. Se ne parla a Città della Pieve sabato 27 gennaio, alle ore 17:00, nella Sala Grande di Palazzo Della Corgna, con il prof. Mauro Antimi, primario emerito di Oncologia Medica all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma e docente di Oncologia Clinica all’Università di Roma Tor Vergata.

Che le malattie neoplastiche costituiscano per l’Italia un’emergenza sanitaria e sociale lo dimostrano, purtroppo, le cifre: nel 2023 l’incidenza di nuovi casi ha raggiunto le 395.000 unità; ma il progresso della scienza fa ben sperare: si vive di più grazie a terapie sempre più all’avanguardia e grazie alle più approfondite conoscenze, alle diagnosi più precoci e alle più idonee terapie si prospettano tempi di vita migliori.

“La semplicità del suo linguaggio – si legge in una nota del Comune di Città della Pieve, che promuove l’evento -, che non cede però mai nulla sul piano del rigore professionale, la bonomia con cui si rivolge al pubblico, sapendo di trattare una materia spesso dolorosa per le famiglie, e l’altissimo livello di competenza espresso, rendono le conferenze di Antimi sempre attese, seguite, di grande interesse ed utilità”. Modera l’incontro il prof. Manrico Cecconi, professore emerito Divisione di Ematologia, Ospedale S. Eugenio / Università di Roma Tor Vergata.