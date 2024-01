L’Eredità, il dottor Alesini vince ancora: 190mila euro alla Ghigliottina

Nuova vittoria per il medico folignate che da giorni tiene banco al programma di Rai1. Stavolta vince 190mila euro

Il dottore folignate Daniele Alesini consolida il dominio a l’Eredità, il celebre quizzone di Rai1. Nuova vittoria al gioco finale, la Ghigliottina. Questa volta ha portato a casa 190mila euro in gettoni d’oro azzeccando la parola ‘Vuoto’, che univa quelle proposte. In totale, Alesini ha portato a casa 285mila euro. Nello spiegare la scelta, Alesini si è concentrato su molti ricordi di quando era giovane, come il gioco del ‘sacco pieno, sacco vuoto’ a scuola.

“Mi gira la testa“, ha detto quando Marco Liorni ha girato il cartocino con la parola.

Alesini aveva già vinto domenica scorsa.