Erdogan all'Onu: "A Gaza politiche di massacro, chi media per tregua dà armi a Israele" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - ''L'alleanza dell'umità 70 anni fa ha fermato Hitler. Ora deve fermare Netanyahu". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e attaccando ancora Israele e il premier Benjamin Netanyahu. "A causa dei crimini commessi da Israele, Gaza si è trasformata nel più grande cimitero al mondo per donne e bambini'', ma anche il luogo dove ''muoiono i valori morali che l'Occidente dice di difendere''. ''Le mosse ingannevoli di Israele non dovrebbero più ricevere alcun credito'', ha aggiunto il leader turco denunciando le ''politiche di massacro'' messe in atto da Israele.

''La Turchia non ha chiaramente nulla contro il popolo israeliano'', ha tenuto a precisare, ''quello che contestiamo sono gli oppressori e l'oppressione''.

''Coloro che pubblicamente stanno lavorando per un cessate il fuoco a Gaza continuano a inviare armi e munizioni a Israele'', ha continuato il leader turco. "L'unica ragione dell'aggressione di Israele contro il popolo palestinese è il sostegno incondizionato a Israele di una manciata di Paesi", ha affermato il presidente turco.