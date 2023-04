Erasmus con UnitelmaSapienza, anche l’università telematica offre l’opportunità della mobilità internazionale - Tuttoggi.info

Per la partecipazione al programma Erasmus+ è necessario essere iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale di UnitelmaSapienza e possedere un’adeguata conoscenza della lingua in uso presso l’università ospitante o della lingua inglese

Grazie al programma Erasmus+ gli studenti UnitelmaSapienza, hanno l’opportunità di vivere un’esperienza di studio all’estero totalmente immersiva e altamente formativa. Durante il periodo abroad gli studenti potranno frequentare corsi e sostenere esami, preparare la tesi e/o intraprendere un tirocinio formativo all’estero.

L’obiettivo del progetto Erasmus+ è quello di mettersi in gioco e di allargare i propri confini. Come ci raccontano Gabriele e Francesco, che hanno trascorso il loro periodo all’estero rispettivamente a León e a Varsavia, “l’Erasmus ha rappresentato un’esperienza molto positiva, oltre che un modo per confrontarsi con persone e realtà differenti”.” Queste testimonianze sono la prova che, sebbene UnitelmaSapienza sia un’università telematica, è possibile fare un’esperienza di studio sul campo e, per di più, internazionale.

UnitelmaSapienza, sempre per mantenere il contatto umano con isuoi studenti, ha un suo Polo in Umbria, proprio a Spoleto. In questo modo garantisce agli studenti iscritti assistenza e possibilità di svolgere gli esami senza doversi recare a Roma. Le iscrizioni possono avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e le lezioni sono sempre fruibili. Previste anche una serie di agevolazioni sulle rette annuali.

Per maggiori informazioni polo.spoleto@unitelmasapienza.it