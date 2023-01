La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 12 mila gli articoli. Si tratta in particolare di giocattoli riproducenti noti brand amatissimi dai bambini. Il sequestro nel corso di distinti interventi finalizzati a contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti e/o non sicuri in vista dell’imminente Festività dell’Epifania.

