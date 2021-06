“È una giornata triste per tutto il sindacalismo confederale. Perdiamo un amico, una persona per bene e impegnata in tante battaglie”. Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, uscendo dalla sede del Pd dove era in corso una riunione con Enrico Letta, interrotta all’arrivo della notizia della morte di Guglielmo Epifani.

