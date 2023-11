Epatite C, Gardini (Epac) "Screening fondamentale" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra associazione da 23 anni aiuta tutti coloro che si rivolgono a noi sull’epatite e sulle malattie del fegato”. Lo ha detto Ivan Gardini, presidente dell’Associazione EpAC Onlus, a margine dell’evento promosso da Ace, Alleanza per le Epatiti. “Lo screening è fondamentale perché se vogliamo ripulire l’Italia da questa infezione che peraltro è trasmissibile – ha aggiunto – bisogna assolutamente continuare con questo screening e anzi rafforzarlo con più risorse e allargando la fascia della popolazione generale a cui viene offerto e arrivare fino in fondo per raggiungere il target fissato dall’Oms: eliminare il virus Hcv”.

