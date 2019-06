Entro lunedì 17 giugno pagamento acconto Imu e Tasi, le indicazioni del Comune di Foligno

Scade lunedì 17 giugno il termine per il pagamento dell’acconto Imu e Tasi da parte dei contribuenti tenuti al versamento. Il Consiglio comunale di Foligno ha confermato per l’anno d’imposta 2019 le aliquote, le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni già in vigore dal 2018 sia per l’Imposta Municipale Propria (Imu) sia per il Tributo per i Servizi indivisibili (Tasi).

Il versamento deve essere dunque effettuato entro il 17 giugno per l’acconto ed entro lunedì 16 dicembre per quanto riguarda il saldo. E’ possibile versare quanto dovuto per il 2019, anche in una unica soluzione. E’ comunque consigliato, ferma restando la conferma delle aliquote, di verificare se la situazione dei propri immobili è cambiata: se è variata la rendita catastale di un immobile, se si è venduto un immobile, se si è diventati proprietari di un altro immobile, se è cambiata la modalità di utilizzo dell’unità immobiliare, se l’area edificabile ha subìto una variazione (per effetto della realizzazione di opere di urbanizzazione o inizio dell’attività edificatoria).

Alcuni adempimenti

Chi avesse stipulato nel corso del 2018 un contratto di comodato gratuito, registrato all’Agenzia delle Entrate, in favore del proprio figlio o del proprio genitore, entro il prossimo 30 giugno deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione Imu. Oppure chi nel 2019 ha stipulato un contratto di locazione a canone concordato deve presentare entro il prossimo 31 dicembre l’autocertificazione utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Foligno, scaricabile on line dal sito istituzionale dell’ente, alle pagine Imu 2019/Aliquote e Regolamento.

I regolamenti Imu e Tasi

Per l’anno 2019 si applicano gli specifici Regolamenti approvati dal Consiglio comunale. Si pone l’attenzione sulla necessità di presentare nei termini le autocertificazioni previste dai Regolamenti per alcuni casi specifici e le dichiarazioni previste dalla normativa statale.

Ulteriori informazioni

Il servizio fiscalità sugli immobili del Comune di Foligno è a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento sull’applicazione di Imu e Tasi. Ricordiamo che, nel dubbio, è sempre bene verificare la propria situazione catastale attraverso una specifica visura. Inoltre chi non avesse pagato Imu e/o Tasi 2018 o lo avesse fatto in misura inferiore al dovuto, può procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso” per non incorrere in sanzioni maggiori.

Calcolo online

Attraverso l’apposito programma utilizzabile online mediante il sito internet istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) è possibile procedere al calcolo dell’imposta e/o del tributo previsto e alla stampa del Modello F24 per il pagamento.

