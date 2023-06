La Guardia di Finanza di Treviso ha arrestato un uomo ritenuto responsabile dell’ingresso in Italia di centinaia di migranti. L’uomo è il secondo di tre guineani coinvolti nelle indagini che avevano portato alla luce come decine di migranti, utilizzando documenti d’identità contraffatti, fossero entrati in Italia a bordo di voli di linea da Malta, atterrati in numerosi aeroporti del Paese.

col4/gtr