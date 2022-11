fsc/sat/gsl

Entrate tributarie erariali in crescita nei primi nove mesi del 2022. Tra gennaio e settembre, come emerge dai dati del bollettino del Dipartimento delle Finanze, quelle accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 378.845 milioni, con un incremento di poco oltre 37 milioni, ovvero il 10,9%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.