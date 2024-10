Entra nel vivo la programmazione di eventi per il decennale del PostModernissimo. Atteso martedì Nanni Moretti con Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman - Tuttoggi.info

Entra sempre più nel vivo la stagione che celebra il decennale dall’apertura del PostModernissimo e il cinema di via del Carmine annuncia il primo blocco di eventi che accompagnerà il pubblico fino alle festività natalizie. Questa settimana, in particolare sabato 12 ottobre, sarà a Perugia il regista abruzzese Massimo D’Anolfi con il suo “Bestiari, erbari, lapidari”, opera-universale presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia (inizio alle 20).

A quattro anni di distanza dall’acclamato “Guerra e pace”, la coppia di documentaristi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti torna ad indagare l’essere umano mettendolo in relazione con le ‘grandi cose del mondo’ come le bestie, le piante, le pietre. Cosa siamo di fronte all’esistenza millenaria di un albero? Quanto somigliamo alla radiografia dello scheletro di un animale? Cosa ci racconta il calco di un’impronta su una roccia sedimentaria? Partendo da queste domande i due registi offrono agli spettatori uno sguardo sorprendente e pregno di significati.

La sera di martedì 15 ottobre saranno invece protagonisti i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman per presentare il loro “Vittoria”, accompagnati uno dei produttori del film Nanni Moretti (appuntamento alle 21). Il secondo film diretto dalla coppia di autori, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, è una storia d’amore, coraggio e ostinazione interpretata dalle stesse persone che l’hanno realmente vissuta. L’evento è organizzato in collaborazione con Teodora Film.

Quello programmato per il 22 ottobre sarà invece un appuntamento realizzato insieme ad Assopace Palestina, Ikaria e All eyes on Palestine, pensato per sostenere l’impegno di chi, in quel cono d’ombra dei diritti umani che è il Medio Oriente, si ostina a cercare luce e futuro per le giovani generazioni. Ospiti in sala saranno il regista Niccolò Falsetti, David Ruggini di “Un Ponte Per…” e Safwat Kahlout, reporter di Al Jazeera a Gaza, per presentare al pubblico umbro il documentario “Dritti contro il cielo” realizzato da Falsetti nel campo rifugiati di Shatila a Beirut, in Libano.

La commedia “Coppia aperta, quasi spalancata” della regista spezzina Federica Di Giacomo sarà al centro dell’evento in programma venerdì 25 ottobre, con l’attrice Chiara Francini, protagonista del film che è tratto dall’omonimo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo, che dialogherà con i presenti sul macro-tema del poliamore. La serata è organizzata in collaborazione con Fondazione Fo Rame.

Martedì 29 ottobre, in collaborazione con Fondazione Cariperugia Arte, serata dedicata alla proiezione de “Il pianeta azzurro”, rivoluzionaria opera del 1982 realizzata da Franco Piavoli. Un poema visuale e sonoro che propone un’esperienza inedita sulla natura, l’uomo, la vita. Una sinfonia di ossimori che invita lo spettatore ad un nuovo approccio sensoriale che proprio per queste sue qualità Marco Tonelli, curatore della mostra “Natura-Utopia L’arte tra ecologia, riuso e futuro” organizzata da Fondazione Perugia, ha deciso di inserire nell’esposizione temporanea di questi mesi a Palazzo Baldeschi.

Decisamente intenso anche il programma di novembre, con altri ospiti di rilievo a partire da Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Luca Marinelli che l’8 novembre intitoleranno una delle sale del PostModernissimo a Claudio Caligari, in occasione della serata speciale dedicata a “Non essere cattivo”. L’intero programma di eventi è presente sul sito ufficiale postmodernissimo.com.





