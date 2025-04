Entella e Ternana, pari senza reti: festa biancoceleste, i rossoverdi pensano ai plyoff | Pagelle

La Ternana esce con un punto dallo Stadio comunale di Chiavari, a dimostrazione di come i rossoverdi valgano la formazione che ha conquistato la vetta della classifica e quindi la promozione diretta in B, dopo un lungo testa a testa con le Fere.

Ternana decisa a rovinare almeno la festa ai tifosi biancocelesti. Al 2′ Ferrante calcia il pallone, che Del Frate riesce a deviare sulla parte alta della traversa.

L’Entella si affida a Guiu, che però non riesce a trovare lo spunto giusto. E il primo tempo finisce così a reti inviolate.

In avvio di ripresa una ripartenza della Ternana offre agli ospiti l’occasione del raddoppio, ma non ci sono maglie rossoverdi a deviare il pallone messo in mezzo da Cicerelli.

Al 10′ l’Entella pareggia il conto dei legni: anzi, ne prende uno in più, perché la conclusione di Karic colpisce per due volte la traversa dopo aver rimbalzato sul terreno.

Poi non succede praticamente più nulla. Biancocelesti in festa con i propri tifosi, rossoverdi che si preparano per i playoff dopo un campionato da protagonisti.

Tabellino e pagelle

Entella – Ternana 0-0

Entella: Del Frate 6, Parodi 6, Tiritiello 6, Marconi 6.5, Bariti 6 (38′ st Ndreka sv), Karic 6.5 (12′ st Costa 6), Di Noia 6, Franzoni 6.5, Di Mario 6 (25′ st Boccadamo 6), Castelli 5.5 (12′ st Casarotto 6), Guiu 6 (25′ st Fall 6). All. Gallo 6.

Ternana: Vitali 6, Casasola 6, Donati 6, Capuano 6, Martella 6.5 (26′ st Millico 6), Ciammaglichella 6.5, Corradini 6 (39′ st Montenegro sv), Vallocchia 6, Aloi 6, Cicerelli 6 (20′ st Curcio 6), Ferrante 6.5 (26′ st Valenti 6). All. Liverani 6.