Ente Produttori Selvaggina in Confagricoltura, agricoltori sempre più interessati alla caccia

“EPS Umbria – ricorda Alessandro Monacelli, presidente EPS Umbria – si è contraddistinta da tempo per aver realizzato il progetto pilota regionale “ECO-SELVO-FILIERA” nel 2017, per la costituzione di una filiera sicura e trasparente delle carni di selvaggina in linea con quanto auspicato dall’assessorato competente”.

“Siamo impegnati per la valorizzazione dell’ambiente – afferma Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria – e per favorire un processo di sviluppo equilibrato della gestione venatoria, che deve essere sempre più rispettosa delle esigenze del mondo agricolo: con l’associazione dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie lavoreremo per la valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e naturalistica, nell’interesse del territorio e delle imprese”.