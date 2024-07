Ennesimo incidente in Viale Romagna, scontro alla mini rotonda di Riosecco | Un ferito - Tuttoggi.info

Ancora un incidente nel tardo pomeriggio di ieri (20 luglio), in Viale Romagna, all’altezza della mini rotonda davanti alla chiesa parrocchiale di Riosecco, Città di Castello.

Una Fiat Panda condotta da un giovane residente a Sansepolcro, con a bordo un coetaneo di Città di Castello, si è scontrata proprio all’interno della rotatoria con un Ford Transit, immessosi da via del Lavoro. Da quanto emerge sarebbe stata la prima a non dare precedenza al furgone.

Il conducente del Transit è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale tifernate per accertamenti sanitari (non è grave) mentre i due giovani all’interno della Fiat Panda sono rimasti illesi. Sul posto è arrivata la Polizia locale per accertare le cause del sinistro, coadiuvata da una seconda pattuglia per regolare il traffico fino alla rimozione dei veicoli incidentati.

Viale Romagna continua ad essere teatro di numerosi incidenti: oltre a questo punto – dove la minuscola rotonda rende difficile pure capire la direzione del mezzo che la percorre – molto pericolosi sono anche l’incrocio con viale dei Pini, quello con via G. Beccari (tra le aziende Ronti e Duchi) o la stessa rotonda di “Mariottini”. In passato c’è pure chi ha invocato l’autovelox.