Eni, ruolo biocarburanti centrale per la decarbonizzazione - Tuttoggi.info

RAVENNA (ITALPRESS) – I biocarburanti giocano un ruolo centrale nell’impegno di Eni per raggiungere la completa decarbonizzazione dei propri prodotti e processi entro il 2050. A partire dal 2021, l’azienda ha avviato una serie di iniziative in diversi Paesi africani per sviluppare la filiera dei biocarburanti di alta qualità basata su nuovi modelli di economia circolare. Un modello imperniato sugli investimenti in impianti di aggregazione e lavorazione, i cosiddetti agri-hub, in grado di convertire le materie prime agricole prodotte localmente su terreni semi-aridi, abbandonati o degradati, in olio vegetale. Di questa strategia, che vede coinvolti 50.000 agricoltori del Kenya, si è parlato a Ravenna, nel corso dell’OMC Med Energy.

