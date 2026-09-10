Energia, Vigilante "Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta" - Tuttoggi.info

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Energia, Vigilante “Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta”

ItalPress

Energia, Vigilante “Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta”

Gio, 10/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di una misura straordinaria perchè consente di efficientare il patrimonio immobiliare pubblico e dare un beneficio concreto alle famiglie assegnatarie. Parliamo di 25.300 appartamenti che, senza un contributo, vedono l’abbattimento della bolletta in maniera significativa del 30%”. Così Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse, in occasione della conferenza stampa sulla riqualificazione energetica dell’edilizia popolare con il Pnrr.
(ITALPRESS).

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