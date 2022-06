“Un tetto ai prezzi per l’acquisto del gas dalla Russia da parte dell’Ue è l’unico tassello mancante affinché si interrompa questo vortice negativo per i prezzi dell’economia

europea”. Così l’europarlamentare Massimiliano Salini (Fi) in merito alla proposta di imporre un tetto al prezzo sul gas importato dalla Russia.

