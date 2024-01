Energia, Ranieri (E-Distribuzione) "Intesa straordinaria per Bagnoli" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – È stato sottoscritto l’accordo per l’elettrificazione dell’area di Bagnoli. A firmarlo, il commissario straordinario per Bagnoli e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme a E-Distribuzione, Invitalia e Terna Rete Italia. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella realizzazione del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana dell’ex Italsider di Bagnoli. “È un evento straordinario per la città, ma soprattutto per i cittadini che attendono da molti anni la restituzione di quest’area al territorio”, afferma Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione.

