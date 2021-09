Energia pulita come dal Sole, riuscito test fusione magnetica - Tuttoggi

Una fonte energetica sicura, sostenibile e inesauribile, che prende come modello il Sole. È la fusione a confinamento magnetico, sperimentata per la prima volta da Commonwealth Fusion Systems, società di cui Eni è il maggiore azionista. È stato infatti condotto con successo il primo test al mondo del magnete con tecnologia superconduttiva per assicurare il confinamento del plasma. Il test ha riprodotto i princìpi tramite i quali il Sole genera una grande quantità di energia a zero emissioni.

sat/mrv/red