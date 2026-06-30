Energia, Pichetto "Nei prossimi anni la domanda in Europa raddoppierà" - Tuttoggi.info

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Energia, Pichetto “Nei prossimi anni la domanda in Europa raddoppierà”

ItalPress

Energia, Pichetto “Nei prossimi anni la domanda in Europa raddoppierà”

Mar, 30/06/2026 - 21:03

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MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – “Durante la conferenza di Montreal sono stati trattati molti temi energetici, dall’emergenza dovuta all’aumento alla prospettiva di grande sviluppo e crescita dell’utilizzo dell’energia elettrica nei prossimi anni, con una domanda che verrà moltiplicata, raddoppiata in ambito europeo e triplicata in alcune aree del mondo”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’11esima Conferenza Globale sull’Efficienza Energetica dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, a Montreal.

sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Mase)

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