Energia, Meloni "Italia può essere hub approvvigionamento europeo" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo essere in grado di produrre una tecnologia che interessa le nostre scelte strategiche per essere padroni del nostro destino e la ragione per cui siamo convinti che l’Italia possa essere un hub per l’approvvigionamento energetico europeo ed il Sud in questo ha un ruolo centrale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, intervenendo all’interno dello stabilimento della 3Sun Gifactory di Enel a Catania.(ITALPRESS). mgg/abr/

fonte video: Palazzo Chigi