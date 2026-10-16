Energia, Meloni "Chiusa la trattativa con la Ue, contenta del risultato" - Tuttoggi.info

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Energia, Meloni “Chiusa la trattativa con la Ue, contenta del risultato”

ItalPress

Energia, Meloni “Chiusa la trattativa con la Ue, contenta del risultato”

Ven, 16/10/2026 - 23:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo chiuso con la Commissione europea la trattativa sul decreto bollette, misure che avevano approvato tempo fa ma che avevano bisogno di un ok: una trattativa lunga ma costruttiva, e che è molto importante perchè ci consente di intervenire per abbassare le bollette”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Sono molto contenta di questo risultato e sono molto ottimista sulle richieste in materia di maggiore flessibilità per affrontare la situazione complessa che tutti stanno affrontando – ha aggiunto -. Abbiamo notato significativi progressi, credo che ci sia maggiore flessibilità. Su questo tema l’Italia è stata molto determinata e non è sola”.
mrc/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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