Energia in trasformazione: nuove competenze per il mercato - Tuttoggi.info

La prima guida italiana dedicata a chi vuole emergere nel settore energetico

È da poco disponibile in tutti gli store digitali «Da reseller a trader: Evolvi nel mercato energetico», il primo manuale italiano dedicato a chi desidera trasformare il proprio ruolo nel mercato dell’energia, passando dalla dipendenza dai fornitori all’autonomia operativa. L’autrice, Sara Amici mette a disposizione il suo know-how in un settore in rapida trasformazione, offrendo una guida pratica che spiega come affrontare questa cruciale evoluzione con metodo e consapevolezza.

Un mercato in trasformazione richiede nuove competenze. I mercati energetici italiano e internazionale stanno vivendo una fase di profonda trasformazione: la crescente domanda di energia sostenibile, la digitalizzazione e la volatilità dei prezzi impongono agli operatori del settore di evolversi, adattando il proprio modello di business alle nuove sfide. In questo contesto, la figura del trader (ossia, l’operatore che accede direttamente ai mercati all’ingrosso) acquisisce un ruolo sempre più centrale, permettendo di ridurre i costi legati agli intermediari e di aumentare la propria competitività. Sara Amici, che da anni affianca i reseller nel loro processo di trasformazione, ha tradotto questa esperienza in un metodo strutturato che integra consulenza tecnica, supporto operativo e visione strategica. Il “Metodo Feniks”, ispirato alla fenice che rinasce dalle proprie ceneri, rappresenta un percorso in quattro fasi, dall’analisi iniziale alla gestione avanzata, che guida il professionista verso una maggiore autonomia e redditività.

Non solo teoria, ma strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane. «Da reseller a trader» non è un semplice manuale teorico, ma una vera e propria “cassetta degli attrezzi” che affronta le sfide reali del settore: la gestione della volatilità dei prezzi, la comprensione delle normative, l’ottenimento delle licenze necessarie, lo sviluppo di un sistema di previsione accurato e l’implementazione di piattaforme digitali avanzate. «Il mercato dell’energia è in continua evoluzione, e chi si limita al ruolo di reseller rischia di trovarsi sempre più compresso tra margini ridotti e una concorrenza crescente» scrive l’autrice: «Con questo libro, l’obiettivo è fornire a chi opera nel settore gli strumenti necessari per evolvere, liberandosi dalla dipendenza da fornitori terzi e costruendo un modello di business più resiliente e remunerativo». Attraverso esempi concreti, casi studio e una roadmap dettagliata, il libro guida il lettore nel delicato percorso di trasformazione, evidenziando non solo le opportunità offerte dal trading energetico, ma anche gli ostacoli da superare e le competenze da acquisire.

Una guida che risponde alle esigenze reali del mercato. «Prezioso e meritorio», lo definisce Damiano Balzarini nella prefazione. Forte di una riconosciuta expertise nel settore, Balzarini sottolinea come il libro di Sara Amici «illustra e approfondisce il contenuto della “cassetta degli attrezzi” che ogni fornitore di energia elettrica e gas naturale oggi dovrebbe tenere a portata di mano». In un momento storico in cui il mercato energetico vive una fase di riorganizzazione strategica, con una crescente domanda di energia sostenibile e un’attenzione sempre maggiore alla compliance normativa, questo manuale rappresenta una risorsa fondamentale per chi desidera muoversi con sicurezza in un settore complesso ma ricco di opportunità.

Una prospettiva distintiva nel trading energetico. Il contributo di Sara Amici rappresenta una voce particolarmente significativa nel panorama del trading energetico, un segmento dove la presenza femminile è ancora più contenuta rispetto alla media del settore, attestandosi al 20% nelle attività di brokeraggio e vendita. La sua visione, maturata attraverso l’esperienza sul campo, porta nel manuale un approccio che integra competenza tecnica con un’innovativa metodologia operativa, particolarmente rilevante in un settore che vede appena il 13,9% di donne tra i senior manager. «Operare in un contesto dove le prospettive possono essere molto omogenee mi ha spinto a sviluppare soluzioni originali per problemi complessi» conclude l’autrice, che nel volume illustra strategie efficaci per affrontare le sfide tecniche, normative e operative del mercato energetico.

Informazioni sull’autrice. Sara Amici, nata a Spoleto nel 1989, è ingegnere gestionale con una significativa esperienza nel settore energetico, maturata lavorando con società di rilevanza internazionale. Nel 2020 ha fondato Feniks, azienda specializzata nell’accompagnare i reseller nel loro percorso di evoluzione verso il trading autonomo. Pragmatica e concreta, ma con quella «dose di follia» necessaria all’innovazione, Sara Amici ha sviluppato un metodo che integra competenze tecniche, visione strategica e supporto operativo.

Il libro in breve

Titolo: «Da reseller a trader: Evolvi nel mercato energetico»

Autrice: Sara Amici

Prefazione: Damiano Balzarini

Pubblicazione: Maggio 2025