Energia, Gelmini “Lunedì arriverà provvedimento, non paghiamo in rubli” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Non ci dobbiamo far spaventare dalle minacce di Putin sul gas. Accanto al lavoro internazionale che stiamo facendo per diversificare i rifornimenti, il governo lunedì approverà un provvedimento sull’energia che andrà nella direzione di una drastica semplificazione per quanto riguarda le fonti rinnovabili, ma anche i rigassificatori, con un coinvolgimento importante dei governatori. Stiamo costruendo un pacchetto di misure per difendere la nostra economia e per non interrompere la catena delle produzioni”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo a “Tg2Post”, su Rai2. “La mossa di Putin sa di minaccia e ricatto, la scelta di non cedere al ricatto è quella giusta. Non siamo disponibili a pagare il gas in rubli, il Governo sta firmando contratti con altri paesi, vogliamo renderci autonomi rispetto alla Federazione russa”, ha aggiunto.

