Energia, Forzinetti "Tema fondamentale per l'ambiente e la politica industriale" - Tuttoggi.info

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Energia, Forzinetti “Tema fondamentale per l’ambiente e la politica industriale”

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Energia, Forzinetti “Tema fondamentale per l’ambiente e la politica industriale”

Lun, 06/07/2026 - 15:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Il tema dell’energia è fondamentale e oggi deve essere percepito come legato non solo all’ambiente, ma alla politica industriale del nostro paese: ci sono ricadute economiche e lavorative assolutamente attuali e necessarie. Entro il 2030 dobbiamo raggiungere i 130 gw a livello nazionale: è un traguardo ambizioso, ma necessario. Oggi siamo troppo dipendenti da fonti fossili esterne e dal gas esterno: le nostre imprese hanno ricadute in termini di costi sull’energia, questo porta a una perdita di competitività che non ci possiamo più permettere”. Così Giuliano Forzinetti, assessore alle attività produttive del Comune di Palermo, a margine dell’evento “Il Sud che produce e il Nord che consuma”. xd8/vbo/mca3

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