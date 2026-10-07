Energia, Borchia “L'Europa non ha lavorato su alternative praticabili" - Tuttoggi.info





STRASBURGO (ITALPRESS) – “Abbiamo visto von der Leyen tanto distaccata dalla realtà. È vero che stiamo spendendo tanto in idrocarburi, ma fondamentalmente l’Europa non ha lavorato su alternative praticabili che vadano al di là dell’incaponimento sull’elettrificazione totale e solo sul puntare sulle rinnovabili”. Lo ha dichiarato il capodelegazione della Lega in Europa, Paolo Borchia, in un’intervista al Parlamento europeo di Strasburgo, a margine del discorso della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito all’approccio al prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

“I problemi di ogni giorno, i limiti del Not In My Back Yard ci raccontano che l’Europa è in sofferenza importante dal punto di vista delle politiche energetiche – ha spiegato -. Politiche energetiche che negli ultimi anni hanno difettato di realismo perché sono state improntate ad un ideologismo a tratti fuori controllo, e i risultati adesso li stiamo vedendo. Li stiamo vedendo al distributore, li stiamo vedendo con le bollette”. “Mi sembra che adesso qualche apertura più convinta sul sul nucleare ci sia, però io ho ancora l’impressione che qualcuno pensi di combattere una guerra al gas che in questo momento è un qualcosa che non che non può sicuramente portarci fuori da questa crisi” ha concluso Borchia.

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