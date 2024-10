Energia, Besseghini (Arera): "Prezzi gas 'relativamente stabili' su 40 euro/MWh" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - I prezzi futuri del gas naturale sono “relativamente stabili” intorno a 40 megawattora. Così Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a margine della conferenza Comolake di Cernobbio.

“Gli stoccaggi sono ben posizionati”, continua; se i mesi di dicembre e gennaio si rivelassero non particolarmente freddi, “probabilmente vedremo come l'anno scorso anche un riallineamento dei prezzi all'esordio della primavera”. Ma come negli ultimi due anni le condizioni meteo e la rigidità dell’inverno avranno un ruolo “non banale” sul prezzo finale, avverte.