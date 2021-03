Apre a Roma l’Enel X Store di Corso Francia 212, la prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici. Lo Store offre anche tecnologie per l’efficientamento energetico, servizi finanziari, e soluzioni per la mobilità elettrica, oltre a un punto ristoro, ed è stato inaugurato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal CEO di Enel X, Francesco Venturini, e dal CEO di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio.

