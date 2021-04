Enduro, gli assoluti d'Italia a Piediluco | Petrucci in gara - Tuttoggi

l Campionato è un evento di alto prestigio, con rappresentanti di quattro continenti con riders da Oceania, Africa, America e naturalmente Europa

Si svolge oggi, in questa soleggiata giornata di domenica, l’ultima giornata del Campionato Assoluti d’Italia Enduro Borilli Racing – Ufo Plast 2021.

A fare da cornice a una gara così importante c’è lo splendido territorio di Piediluco nella provincia ternana. Un avvenimento di rilievo anche per il Moto Club Racing Terni, al ventesimo anno di attività e con alle spalle

decine di organizzazioni di carattere regionale, nazionale e mondiale che ha avuto l’onere e l’onore di accogliere i 190 iscritti alla 4^ e 5^ prova stagionale.

Il percorso

L’organizzazione dell’evento e la preparazione del percorso hanno richiesto un lavoro lungo e un’attenta pianificazione da parte del presidente Ortenzo Sanguinato e del suo team, in collaborazione con il sindaco di Terni e dei Comuni toccati dal percorso, con l’Agenzia Forestale Regionale, con l’Assessorato allo sport del Comune di Terni e della Regione Umbria, con il Presidente del Coni Umbria e il Presidente della Fmi.

Il percorso lungo circa 45 km tocca infatti quattro diversi Comuni: Piediluco (frazione di Terni), Arrone, Polino e Labro.

Riders da quattro continenti

Il Campionato di questo fine settimana è un evento di alto prestigio, tanto da avere rappresentanti di ben quattro continenti con riders provenienti da Oceania, Africa, America e naturalmente Europa.

Tra le figure di spicco va sicuramente ricordato il campione del mondo Brad Freeman e il rappresentante dell’Australia Will Ruprecht oltre ai riders provenienti da Brasile, Nuova Zelanda, Canada e Sudafrica.

In questo contesto internazionale risaltano anche gli azzurri come Montanari e Petrucci.

Normative Covid rispettate

L’intero evento è stato organizzato nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per questo motivo non è possibile assistere alle gare di persona, che tuttavia sono trasmesse in diretta sulla pagina Facebook “Italiano Enduro”

e su “Radio Paddock, filo diretto con l’enduro”.

Risultati della 4^ giornata (sabato 24)

IA trionfare in questa prima giornata di gara è stato il porta colori di Betamotor Brad Freeman che, dopo un inizio di stagione non dei migliori, ha trovato finalmente la prima prestazione di rilievo in provincia di Terni“.

Ottime prestazioni, segnala l’Ufficio Stampa Italiano Enduro, anche per gli azzurri in gara. Ora si attendono i risultati di fine giornata.

Articolo e immagini di Alessia Marchetti