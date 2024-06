Endurance equestre. Nelle gare internazionali a Sannazzaro de’ Burgondi è doblete per il Fuxiateam - Tuttoggi.info

Lo scorso weekend il Fuxiateam ha centrato un formidabile doblete a Sannazzaro de’ Burgondi (PV), dove si è svolta la quinta tappa Circuito FISE 2024. È la sintesi migliore per raccontare un fine settimana che ha visto protagonista Italia Endurance Stables & Academy della presidente Simona Zucchetta. La scuderia di Agello di Magione (Pg) ha infatti messo in archivio altre due medaglie d’oro: quella della campionessa italiana Costanza Laliscia e Besalis Agylla nella CEI1* sui 100,5 km e quella di Federico Valeri su Demon Melograno nella categoria Juniors & Young Riders sulla distanza di 120 km.



Dopo una gara sempre nelle prime posizioni, l’amazzone di punta del Fuxiateam si è imposta sul percorso dei 100,5 km alla media di 19,051 km/h, tagliando il traguardo con oltre 22 minuti di anticipo dalla seconda classificata, la svizzera Athena Costantini. Potrebbe sembrare l’ennesimo successo per la pluricampionessa Costanza Laliscia, ma il primo posto in sella a Besalis Agylla ha avuto un sapore speciale: infatti, il purosangue arabo di 7 anni è il primo prodotto dell’allevamento “Agylla” di Italia Endurance Stables & Academy a vincere una competizione internazionale e ad ottenere la qualifica per le gare sui 120 km. “È stata una gara davvero emozionante, – ha commentato Costanza Laliscia – Besalis Agylla, il primo nato nel nostro allevamento, ha vinto per la prima volta una gara internazionale e le sensazioni in sella sono state meravigliose e degne di cavalli di grande esperienza, nonostante lui sia ancora molto giovane”. Grande qualità e continuo studio delle migliori linee genetiche per l’endurance, questo il focus del progetto allevatoriale di Italia Endurance Stables & Academy, che vede nei suoi prodotti un’eccellente maturità fin da subito.

Di alto livello anche prestazione di Federico Valeri e Demon Melograno, che hanno vinto la CEIYJ2* su un percorso di 121,5 km: una gara condotta in solitaria dal primo all’ultimo chilometro, in cui il binomio ha dato prova di una forte tenuta mentale che gli ha fatto tagliare il traguardo finale ad una media di 15,450 km/h.

Ad aggiungere prestigio alle eccellenti performance del Fuxiateam, anche il premio Best Condition che la commissione veterinaria ha assegnato ai due purosangue arabi, Besalis Agylla e Demon Melograno, per le ottime condizioni fisiche con cui hanno portato a termine le due categorie di gara.

Le ultime vittorie a Sannazzaro de’ Burgondi testimoniano non soltanto il talento individuale dei due binomi del Fuxiateam, ma anche il lavoro collettivo e la visione a lungo termine del team, che conferma di possedere le competenze, la strategia e la passione necessarie per continuare ad eccellere e a portare ai massimi livelli uno sport impegnativo come quello dell’endurance.