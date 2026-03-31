Enav, Macchiarola “Comunicazione strategica per costruire fiducia” - Tuttoggi.info

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Enav, Macchiarola “Comunicazione strategica per costruire fiducia”

ItalPress

Enav, Macchiarola “Comunicazione strategica per costruire fiducia”

Mar, 31/03/2026 - 13:03

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MILANO (ITALPRESS) – La comunicazione non è solo racconto. E’ responsabilità. Perchè una parola sbagliata può avere un impatto reale. Sulla reputazione. E, nel caso di aziende quotate, anche sul mercato. Nella nuova puntata di Power Talks – Il potere della comunicazione – format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates – Andrea Ruggieri ha intervistato Giovannantonio Macchiarola, in ENAV con un ruolo che integra comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali.
Emerge un punto chiaro: la comunicazione non è separata dal contesto. Si costruisce insieme al vertice, in linea con la visione dell’Amministratore Delegato. Ogni messaggio – sui media, in TV, sui social – è una scelta strategica. Da un lato il dialogo con le istituzioni. Dall’altro la capacità di arrivare ai cittadini. E allora il racconto diventa concreto.
ENAV entra in scena quando si stacca il finger dall’aereo e accompagna ogni fase fino all’atterraggio. Tutto quello che succede in mezzo è responsabilità. Comunicare questo significa trasformare complessità in fiducia.
“E’ una professione molto bella ma anche molto delicata e di grande responsabilità”, “qualsiasi concetto comunicato male potrebbe avere un impatto, soprattutto per una società quotata, un impatto sul mercato e sul valore del titolo”, conferma Macchiarola, evidenziando come la comunicazione non possa essere separata dalle relazioni istituzionali, soprattutto in realtà complesse e articolate come ENAV: “In Italia abbiamo avuto in Stefano Lucchini, attuale direttore delle comunicazione e delle relazioni istituzionali di Intesa Sanpaolo, un precursore agli inizi degli anni Duemila. Lucchini ha avuto un passato professionale glorioso in varie aziende quotate e non. Veniva da una esperienza all’estero, negli Stati Uniti, in cui ha capito che le due cose non possano andare separatamente”.
“Noi siamo bravissimi a gestire voli, siamo i primi in Europa – dato certificato oggettivo, registrato, incontrovertibile – sulla gestione del volo in termini di ritardi”, e la comunicazione, aggiunge Macchiarola, serve anche a raccontare innovazione e tecnologia, a rendere semplici e comprensibili concetti complessi.
Un altro elemento centrale è il rapporto con gli investitori e con il mercato: “Gli azionisti decidono di investire su un’azienda se la vedono solida, se la vedono in mani a una persona, a un amministratore delegato che ha le idee chiare, che ha un piano industriale solido”, afferma. Per questo, nel lavoro quotidiano, la comunicazione richiede attenzione costante: “Devi sapere come raccontare una cosa che è price sensitive, cioè che ha un valore sul prezzo di mercato, devi saperla raccontare con uno straordinario equilibrio e devi stare attento a misurare le parole. Anche alle virgole”.
Ma la comunicazione è fondamentale anche per scopi divulgativi, per far conoscere al pubblico il ruolo di un’azienda: “Ci rendevamo conto che la maggior parte degli italiani non conosceva ENAV e non sapeva quale fosse il lavoro dei controllori di volo. Per questo abbiamo deciso di fare un video ed è stata un’intuizione e una scelta geniale del mio team, perchè alla fine questo video l’hanno visto più di 6 milioni di persone e 6 milioni di persone si sono informate su che cosa è ENAV e che cosa fa”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

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