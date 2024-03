“En mouvement”, domenica a “Idee Musicali” musica e danza in un omaggio a Gabriel Fauré - Tuttoggi.info

Gli Insensati & Friends propongono un omaggio al compositore Gabriel Fauré, per il centenario della morte

Domenica 3 marzo alle 18 a Castiglione del Lago, per il terzo appuntamento della stagione concertistica “Idee Musicali 2024, Sguardi”, Gli Insensati & Friends propongono un omaggio al compositore Gabriel Fauré, per il centenario della morte, coinvolgendo per la prima volta due danzatori della Compagnia Francesca Selva/Consorzio Coreografi Danza d’Autore: si tratta di Livia Da Soghe e Luciano Nuzzolese.

A salire sul palco saranno gli stessi Insensati, con la rodata formula “Insensati & Friends”: i tre fondatori dell’associazione, Damiano Babbini, Catherine Bruni e Margherita Sanchini, saranno accompagnati dal pianista Alessandro Mosca e dai danzatori Livia Da Soghe e Luciano Nuzzolese, bella occasione per portare per la prima volta sul palco di Idee Musicali la danza, coerentemente con quello che è l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla musica da camera e alle arti in generale.

In questi anni nella Sala della Musica “Franco Marchesini” la musica da camera si è contaminata e unita al teatro, al cinema, alle arti visive, alla fotografia… è l’omaggio a Gabriel Fauré per i 100 anni dalla morte.

Il Consorzio Coreografi Danza d’Autore (CON.COR.D.A.) nasce in Toscana, tra Pisa e Siena, nell’ottobre 2008 da un’iniziativa delle compagnie di danza fondatrici: Compagnia Francesca Selva e Movimentoinactor Teatrodanza. Dall’incontro tra le coreografe Flavia Bucciero e Francesca Selva matura l’idea di un progetto condiviso dalla mission ambiziosa: salvaguardare la differenza, intesa come unicità espressiva riconoscibile e assolutamente propria di ogni artista e di ogni compagnia, e fare sistema, superando le esasperazioni individualistiche, per rilanciare la danza contemporanea e il teatrodanza, come ricchezza culturale del nostro Paese. Per realizzare questo importante obiettivo CON.COR.D.A. si avvale dell’esperienza più che ventennale delle compagnie ad essa aderenti che hanno residenza artistica rispettivamente: il Movimentoinactor Teatrodanza di Pisa presso il Teatro Verdi e la Compagnia Francesca Selva di Siena presso il Teatro dei Rinnovati. Oltre che della continuità del nucleo artistico dall’origine ad oggi di ciascuna compagnia, il consorzio si avvale anche del contributo di nuovi giovani danzatori e danzatrici, selezionati in ragione della loro qualificazione professionale e della loro capacità interpretativa.

Luogo: Sala della Musica Franco Marchesini, via Bruno Buozzi, 78, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA