Empowered, a Castiglione opportunità formative per le donne - Tuttoggi

Il percorso formativo è pensato sia per un rafforzamento delle competenze tecniche che come supporto emotivo/psicologico.

Nuove opportunità formative a Castiglione del Lago per le donne tra i 30 e i 50 anni disoccupate o intente a cambiare la propria posizione lavorativa. Con il progetto europeo “Empowered” (Empowering women for better employment), da realizzarsi entro il 2024, per la prima volta l’Area Politiche Sociali del Comune di Castiglione del Lago, su preciso mandato dell’Amministrazione Comunale, entra in Europa per parlare di donne, formazione e lavoro, grazie a una proposta dell’associazione “Laboratorio del Cittadino APS” di Castiglione del Lago, grazie allo Sportello Europa del Comune di Castiglione del Lago, un servizio realizzato sempre in collaborazione con l’associazione “Laboratorio del Cittadino APS”.

La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi nella Sala “Massimo Del Pizzo” di Palazzo della Corgna alla presenza di un pubblico prevalentemente femminile. «Oggi parliamo di lavoro, di donne e di Europa – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali Elisa Bruni – e voglio ringraziare il Laboratorio del Cittadino rappresentato dalla presidente Mariella Morbidelli e da Simone Petrucci che ci hanno donato una grossa opportunità che abbiamo subito colto come Giunta Comunale, investendo l’Area Politiche Sociali di sviluppare il progetto che ci avvicina ai modelli europei. La responsabile dott.ssa Emanuela Bisogno si sta formando, anche andando nei Paesi partner, in Romania, Grecia, Portogallo e Cipro per investire energie sulle donne. Questo è un progetto che proseguirà nel tempo con l’obiettivo di dare strumenti utili e competenze alle donne, necessarie nell’era della trasformazione digitale: saper scrivere un curriculum, conoscere una lingua, saper muoversi nel mondo del lavoro, sempre con l’obiettivo di “creare cittadinanza”, acquisendo fiducia nelle amministrazioni, nelle istituzioni e nella politica». Il progetto tratterà anche una serie di aspetti psicologici che le donne devono affrontare quando devono rivendicare una posizione migliore nel mondo del lavoro, nella società, all’interno della comunità locale.