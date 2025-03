Empoli-Roma 0-1, gol lampo di Soulé: il più veloce nella storia giallorossa in Serie A - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Quinta vittoria di fila della Roma che oggi 9 marzo vince 1-0 a Empoli, in un match della 28/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana, grazie a un gol lampo di Soulé dopo soli 22 secondi, il più veloce realizzato da un calciatore giallorosso in Serie A. L’ex attaccante della Juventus migliora il record di Francesco Totti che il 21 ottobre 2012 aveva segnato al Cesena dopo 30″. L’ex capitano della Roma detiene però ancora il gol più veloce in assoluto nella storia della Roma, perché segnò dopo 18″ nell’agosto 2009 contro il Kosice nei preliminari di Europa League.

Grazie a questi tre punti i giallorossi salgono al settimo posto in classifica con 46 punti, scavalcando di un punto la Fiorentina e portandosi a -6 dal 4° posto della Juventus. Pesante ko invece per l’Empoli che rimane al 18° posto con 22 punti, -2 dalla zona salvezza.

Passano ventidue secondi e i capitolini trovano l’immediato vantaggio. Palla recuperata nella metà campo dell’Empoli da Shomurodov che serve a sinistra Salah-Eddine. L’olandese serve in area di rigore Soulé che controlla, calcia a giro sul primo palo e batte Silvestri per l’1-0. Prova a rispondere l’Empoli al 7′: bella iniziativa di De Sciglio che recupera il pallone sulla trequarti a Salah-Eddine, arriva al limite dell’area e calcia con il destro, Svilar respinge e manda in calcio d’angolo. Al 10′ Salah-Eddine prova a spingere sulla sinistra: palla filtrante a cercare Pellegrini in area di rigore. Il capitano della Roma viene anticipato dalla difesa dell’Empoli, con Gyasi che allontana. Al 20′ errore in impostazione di Salah-Eddine che serve Esposito al limite dell’area. Il trequartista dell’Empoli appoggia a Colombo che calcia col sinistro, tiro deviato da Ndicka che Svilar blocca.

Al 23′ Roma vicina al raddoppio. Filtrante di Shomurodov per Pellegrini che, quasi come un rigore in movimento, calcia di prima col sinistro, palla che finisce sul fondo di un soffio. Al 32′ Pellegrini serve Salah-Eddine, cross dell’olandese verso il centro dell’area di rigore per Koné, Grassi lo anticipa e manda in fallo laterale. Al 35′ ancora Roma. Cross di Soulé da destra in area di rigore per Pellegrini, controllo del capitano giallorosso che riesce a mettere giù il pallone, scarica a rimorchio per l’arrivo di Shomurodov che arriva in corsa e calcia con il destro, la palla colpisce in pieno la traversa. Dopo la traversa, la Roma colpisce anche il palo. Al 39′ Soulé serve Koné al limite dell’area, il francese avanza e tira colpendo il palo. Al 43′ cross di Paredes per il colpo di testa di Pellegrini che finisce alto sopra la traversa. Un minuto dopo Soulé, a sinistra, va via a De Sciglio, mette al centro dell’area per l’arrivo di Shomurodov che schiaccia di testa, Silvestri si supera e respinge.

All’8′ della ripresa tentativo di Koné da fuori area con il destro, conclusione potente che Goglichidze respinge mandando in fallo laterale. Al 10′ ripartenza della Roma: Abdulhamid serve Soulé che si inserisce da destra in area, cross basso dell’argentino che non trova compagni. Al 16′ Koné serve a destra Abdulhamid, cross al centro dell’area di rigore per Pellegrini che schiaccia di testa, Silvestri riesce a toccarla e a mandare il pallone in calcio d’angolo. Al 19′ Soulé ci prova da un calcio di punizione defilato sulla sinistra. Palla che scavalca la traversa e termina sul fondo.

Al 20′ triplo cambio per Ranieri: fuori Paredes, Abdulhamid e Salah-Eddine. Dentro Cristante, Rensch e Angelino. In contemporanea D’Aversa D’Aversa richiama Henderson ed Esposito, inserendo Kovalenko e Konate. Al 26′ finisce la partita di Shomurodov, al suo posto Dovbyk. Al 31′ fa tutto Koné che da sinistra arriva sul fondo, prova a metterla in mezzo ma Goglichidze in scivolata lo anticipa e manda in calcio d’angolo. Al 33′ si rivede l’Empoli con un cross morbido di Konate da sinistra al centro dell’area di rigore. Koné arriva prima di tutti e spazza. Poco dopo finisce la partita di Soulé, al suo posto Baldanzi.

Proprio l’ultimo entrato si rende pericoloso al 39′, riceve palla da Dovbyk al limite, vince un paio di rimpalli, entra in area e da posizione leggermente defilata calcia con il destro verso la porta, conclusione centrale che Silvestri para. Al 41′ l’ultimo cambio della partita. Esce Goglichidze, entra Campaniello. Al 44′ occasione per Angelino che riceve al limite dell’area, supera un avversario ma colpisce male il pallone nel momento della conclusione. Nel recupero Roma vicina al raddoppio. Baldanzi, al limite, serve in area Dovbyk che prova il pallonetto a tu per tu con Silvestri. Il portiere dell’Empoli non si lascia sorprendere, tocca e manda in calcio d’angolo.