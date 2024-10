Empoli-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Torna in campo l'Inter. I nerazzurri, nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A, sfideranno l'Empoli al Castellani. Fondamentale per Inzaghi tornare alla vittoria dopo il pari beffa contro la Juve, un 4-4 che, per come si erano messe le cose con il doppio vantaggio nerazzurro, ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi meneghini.

I toscani invece sono reduci dal pareggio di Parma e attesi da un test probante dopo un inizio di campionato da incorniciare. Appuntamento fissato quindi per oggi, 30 ottobre.

Il match tra Empoli e Inter è in programma oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D'Aversa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Empoli-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, visibile dunque sia sulla piattaforma in streaming che tramite smart tv